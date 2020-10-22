شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين بالمنتخب الأولمبى ضمن حسابات البدرى أمام توجو.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن هناك مجموعة من لاعبى المنتخب الأولمبى ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى، وفقا للتنسيق الكامل مع شوقى غريب، وأبرزهم مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحى، موضحا أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد فى قائمة المعسكر المقبل، وأنه سيتم الإعلان عنهم بشكل رسمى مع باقى العناصر المحلية الأخرى بعد انتهاء كل المباريات.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل.

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ويستعد منتخبنا الوطنى لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى ) و محمد الننى (أرسنال الإنجليزى )و أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)و أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليونانى ).

وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، على أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتباراً من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل وحتى 17 من نفس الشهر. وأضاف أن الجهاز الفنى استقر على مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم فى المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت فى المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين وذلك للإطمئنان على سلامة كل العناصر.