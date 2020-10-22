شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محترفين فى قائمة منتخب مصر واستمرار استبعاد المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى، ويستعد المنتخب لمواجهة توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون. شملت قائمة المنتخب 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (أرسنال الإنجليزي ) Advertisements أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني ) من جهته أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا علي أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها ٩ نوفمبر المقبل وحتي ١٧ من نفس الشهر .. وأضاف أن الجهاز الفني استقر علي مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين وذلك للإطمئنان علي سلامة كل العناصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 محترفين فى قائمة منتخب مصر واستمرار استبعاد المحمدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.