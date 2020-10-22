"3 جهات ليس بينهم الزمالك".. كيف اتخذ كاف قراراته بشأن الرجاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في البيان الذي أصدره اليوم الخميس تفاصيل الوضع الذي قام من خلاله باتخاذ القرار الخاص بتأجيل إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك، والرجاء المغربي وتحديد موعد نهائي دوري الأبطال.

وبدأ الأمر من بإبلاغ الرجاء للاتحاد الإفريقي في 20 أكتوبر الجاري، دخول فريقه الحجر الصحي بقرار من السلطات الصحية في المغرب، بعدما اكتشفت 8 حالات إصابة في صفوف الفريق بفيروس كورونا، بجانب قرار السلطات المغربية بإلغاء تصريح مغادرة البلاد الذي كان قد حصل عليه الرجاء، ووضع الرجاء في عزل ذاتي لمدة أسبوع حتى 27 أكتوبر.

بعد الاخطار الذي وصل إلى الاتحاد الإفريقي من جانب الرجاء، فقد اتضح عدم قدرة الفريق على السفر إلى مصر، لمباراة العودة في نصف نهائي دوري الابطال، المقررة 42 أكتوبر.

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وبناء على الحقيقة سالفة الذكر فقد عقد اجتماع استشاري فورًا، بين خبراء كاف، والسلطات الخاصة بالرجاء، والاتحاد المغربي لكرة القدم، كما أكد رئيس الرجاء تمسكه باستكمال فريقه للبطولة، وبناء عليه لم يتواجد أي ممثل للزمالك في الاجتماع على الإطلاق.

في ضوء ما سبق، ومن أجل حماية نزاهة المنافسة وتعزيز روح التضامن، وافقت اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية وهي المخول لها اتخاذ القرار النهائي في الأمر الموافقة، على تأجيل مباراة الإياب من نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر 2020. وفي نفس الوقت مباراة الأهلي والوداد ويبقى موعد نهائي دوري الأبطال في 6 نوفمبر 2020.

وبناء على ذلك فإن لم يتم الموافقة على رغبة الزمالك التي أعلنت عبر التلفاز في تأجيل النهائي إلى موعد لاحق.