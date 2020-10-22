خاص.. كاف يستقر على حكم مواجهة الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن أن الجنوب أفريقي فيكتور جوميز هو من سيُدير مباراة الأهلي والوداد بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز على الوداد في مباراة الذهاب بهدفين دون رد في المواجهة التي جرت في كازابلانكا يوم السبت الماضي.

مصدر في الكاف قال لمصراوي من خلال تصريحات خاصة، إن لجنة حكام الكاف قرر تعيين الحكم الجنوب أفريقي لإدارة المباراة المرتقبة والمقرر لها أن تُقام يوم الجمعة في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد على استاد القاهرة مساء غد الجمعة ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.