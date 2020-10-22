لتحديد موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي.. اجتماع ثلاثي بمقر اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
عقد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع ممثلي ناديي الزمالك والإسماعيلي لتحديد موعد مباراة الفريقين بالجولة الأخيرة من بطولة دوري we المصري الممتاز.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، فقد توجه طارق أبوالليل المدير الإدارى للإسماعيلى اليوم الخميس إلى مقر اتحاد الكرة لحضور الاجتماع ممثلا عن النادى بجانب حضور أحد ممثلي الزمالك، كما حضر الجلسة كل من محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وحسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات.
وأكد الموقع الرسمي للدراويش، أن مسئولي اتحاد الكرة اقترحوا إقامة المباراة أحد أيام 24 أو 25 من أكتوبر الجاري، إلا أن ممثل الفريق الأصفر رفض الأمر.
وطالب أبوالليل بإقامة المباراة يوم 27 كحد أدنى أو فيما بعد اليوم المذكور، لأن الفريق سيحتاج لعدة أيام للاستعداد للمباراة الختامية.
جدير بالذكر أن الأهلي حسم بطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، ومازال صراع المركز الثاني مشتعلًا بين الزمالك وبيراميدز، حيث جمع الفريق الأبيض 68 نقطة (يخصم منه 3 نقاط في نهاية المسابقة) بينما جمع بيراميدز 64 نقطة.
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