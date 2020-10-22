رسميًا.. كاف يعلن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

القرار جاء بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، الخميس، أن مباراة الزمالك والرجاء والتي كانت من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وشهدت الأيام القليلة الماضية محاولات من جانب نادي الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

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هذا التأجيل سبق وأن رحّب به مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قبل أن يوافق بشرط أن يتم تأجيل المباراة النهائية.

كاف وفقًا لبيانه رفض تأجيل النهائي الأفريقي ليقام في موعده أي في السادس من نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وكان لقاء الذهاب شهد تفوق الزمالك بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس".

في المقابل، كان الطرف الثاني من دور نصف النهائي الأهلي والوداد حسمه الفريق الأحمر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" والتونسي علي معلول.

جدير بالذكر أن لقاء الأهلي والوداد سيقام غدًا الجمعة ضمن لقاء الإياب، حيث يحتاج الفريق الأحمر للتعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الوصول للمباراة النهائية.