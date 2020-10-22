بركات: 5 مرشحين من الأوليمبي للانضمام للمنتخب في معسكر مباراتي توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد بركات مدير المنتخب المصري لكرة القدم، أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأوليمبي ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وأضاف بركات في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، الخميس، أن هناك تنسيق كامل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي حول العناصر التي سيتم الاستعانة بها في المعسكر المقبل.

ويأتي أبرز الأسماء بحسب ما صرح به بركات وهم الخماسي: مصطفي محمد (لاعب الزمالك) - أحمد أبوالفتوح (لاعب سموحة) - طاهر محمد طاهر (لاعب المقاولون العرب) - أكرم توفيق (لاعب الجونة) - رمضان صبحي (لاعب بيراميدز).

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وأوضح بركات، أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المنتخب المصري المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة المحلية بشكل رسمي بعد نهاية جميع المباريات.

وكان المنتخب المصري بقيادة حسام البدري أعلن عن قائمة المحترفين والتي سوف تنضم للمعسكر المقبل استعدادًا لمباراتي توجو والتي ستقام (14 - 17) نوفمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وافتتح المنتخب المصري مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل أمام كينيا بهدف لكل جانب في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب"، ثم تعادل الفراعنة خارج الديار سلبيًا أمام منتخب جزر القمر.

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط يليله بالتساوي كل من منتخبي كينيا ومصر بنقطتين ثم منتخب توجو برصيد نقطة.