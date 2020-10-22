صلاح على رأس المحترفين للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا لتوجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام البدري، قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر "الفراعنة" المقبل استعدادًا لمباراتي توجو يومي (14 و17) نوفمبر المقبل في إطار الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للكاميرون (2022).

وشهدت القائمة تواجد خمسة محترفين يأتي على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، إلى جانب محمد النني لاعب وسط آرسنال والذي عاد مجددًا للمنتخب.

القائمة شهدت تواجد محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا وأحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون والمهاجم أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني.

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وأكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا علي أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارًا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها ٩ نوفمبر المقبل وحتي ١٧ من نفس الشهر.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في مرحلة المجموعات بالتعادل أمام كينيا بهدف لكل جانب في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب"، ثم تعادل الفراعنة خارج الديار سلبيًا أمام منتخب جزر القمر.

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط يليله بالتساوي كل من منتخبي كينيا ومصر بنقطتين ثم منتخب توجو برصيد نقطة.