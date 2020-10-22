رسالة تحذيرية من الزمالك للكاف بشأن مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يتواصل مع ناديه بشأن تأجيل مواجهة الفريق الأبيض أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي والتي تأتي ضمن دور مرحلة الإياب من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية تداولت عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي والتي من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل بسبب الظروف التي يعاني منها الفريق المغربي جراء إصابة (14 لاعبًا) بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكتب أمير مرتضى منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس :"حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسئول من الاتحاد الافريقي بشكل رسمي أو ودي بشأن تأجيل مباراة الرجاء والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة".

وتابع :" لسنا طرف في تأكيد أو تغيير ميعاد ومستعدين لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقاً للوائح نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة".

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وكانت وزارة الصحة المغربية رفضت سفر فريق الرجاء المغربي إلى القاهرة بسبب الظروف الراهنة حول وضع الفريق بسبب إصابة 14 لاعبًا بالفريق بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية مغربية إلى أن الاتجاه الأقرب داخل "كاف" هو تأجيل اللقاء إلا أن القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن بصورة رسمية.

جدير بالذكر أن الزمالك حسم موقعة الذهاب في "المركب الرياضي محمد الخامس" بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.