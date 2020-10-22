رسميا .. الكاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، رسمياً، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى يوم ١ نوفمبر بدلا من ٢٤ أكتوبر الجاري. إلى يوم ١ نوفمبر بدلا من ٢٤ أكتوبر الجاري. واتخذ الكاف قراره بعد ظهور إصابات

إصابات كورونا في صفوف الرجاء وصل عددها إلى ١٤ لاعباً وهو ما أدى إلى صدور قرار من الحكومة المغربية ووزارة الصحة بمنع فريق الرجاء من السفر.

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