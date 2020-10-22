تاوامبا يقود هجوم تشكيل التعاون لمواجهة النصر في الدوري السعودي للمحترفين

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانيه من بطولة دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

كاسيو أنجوس، ابراهيم الزبيدي، إياجو سانتوس، أحمد عسيري،

ياسين برناوي ساندرو مانويل، ريان الموسي، سيدريك أميسي، عبدالله الجوعي، ميتشيل ديوك، تاوامبا.

الاحتياط : حسين شعبان، فهد الحمد، حسن كادش، فيصل درويش، محمد ابو سبعان، فهد الرشيدي، مطير الزهراني، عبدالله ساني، محمد السهلاوي.