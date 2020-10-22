أحمد موسي يقود هجوم النصر أمام التعاون فى الدورى السعودى للمحترفي

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن التشيكلة الأساسية لمواجهة التعاون وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضيالجديد 2020-2021.
ويدخل نادي النصر المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : براد جونز.
خط الدفاع : عبدالله مادو، عبدالاله العمري، جين سو كيم،
خط الوسط : مختار حسن، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، خالد الغنام، ايمن سالم.
خط الهجوم : أحمد موسي.
الاحتياط : وليد عبدالله، سامي النجعي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالله الخبيري، عبدالفتاح آدم، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان، عبدالعزيز العلاوي، عبدالله الشنقيطي.
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