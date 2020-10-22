مدرب وست بروميتش يشيد بأداء حجازي أمام بيرنلي

أشاد سلافن بيليتش، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بأداء الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق، في مباراة بيرنلي في البريميرليج.

شارك حجازي للمرة الأولى هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، أمام بيرنلي في

وقال بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس أند ستار: "حجازي كان هادئًا للغاية أمام بيرنلي، وهذا ساعدنا على بناء الهجمة بشكل مميز خلال المباراة".

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وأضاف: "ثنائية إيفانوفيتش وحجازي أعطتنا أفضلية كبيرة أمام بيرنلي، استحوذنا كثيرًا على الكرة لأن الثنائي كان هادئًا".

وأكمل "لقد نجح حجازي وإيفانوفيتش في الحد من خطورة هجوم بيرنلي، أنا سعيد حقًا بالطريقة التي لعبا بها".

وتعادل وست بروميتش أمام بيرنلي من دون أهداف، وحصد النقطة الثانية له هذا الموسم.