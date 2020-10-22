تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا موسعا صباح الأحد المقبل بمركز التعليم المدني بالجزيرة لعرض تفاصيل النسخة الثانية من مشروع 30 يوم تحدي الذي تنفذه الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة. ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة وقائع المؤتمر الذي سيتضمن تكريم مجموعة من المتميزين في المرحلة الأولى من مشروع 30 يوم تحدي. قيادات الوزارة وقائع المؤتمر الذي سيتضمن تكريم مجموعة من المتميزين في المرحلة الأولى من مشروع 30 يوم تحدي. يتخلل المؤتمر عرض أبرز الإنجازات التي شهدتها المرحلة الأولى من برنامج "30 يوم تحدى رياضى افتراضى"، لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية. لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية. يذكر أن النسخة الاولى من 30 يوم تحدي تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي، وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم " شملت الجري - المشي – الكياك – هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تعقد مؤتمرا للإعلان عن النسخة الثانية من 30 يوم تحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.