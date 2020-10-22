نجح فريق الهلال في التقدم على نظيره فريق أبها بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس علي استاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
أحرز هدف التقدم للهلال البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة ٣٦من زمن اللقاء. دخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل الاتى : عبدالله المعيوف، ياسر الشهرني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، أحمد اشرف، صالح الشهري.
بينما دخل أبها المباراة بالتشكيل الاتى : عبدالعالى المحمدي، ساري العمري،أمين عطوشي، مهدي تهرات، سعيد حمسل، كريم العوضي، رياض الشراحيلي، سعد بقير، صالح العمري، قودوين، ستراندبيرج.
استطاع فريق الهلال تحقيق فوزا مهما على نظيره فريق العين الصاعد من الدوري الدرجة الأولى بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين السبت الماضي على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة. بينما تلقي فريق أبها اول هزيمة له علي يد فريق الشباب بنتيجة هدف دون رد
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتقدم على أبها في الشوط الأول بالدوري السعودي للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.