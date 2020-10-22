الهلال يتقدم على أبها في الشوط الأول بالدوري السعودي للمحترفين

نجح فريق الهلال في التقدم على نظيره فريق أبها بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الخميس علي استاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

أحرز هدف التقدم للهلال البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة ٣٦

من زمن اللقاء. دخل الهلال السعودي المباراة بالتشكيل الاتى : عبدالله المعيوف، ياسر الشهرني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك، محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، أحمد اشرف، صالح الشهري.

بينما دخل أبها المباراة بالتشكيل الاتى : عبدالعالى المحمدي، ساري العمري،

أمين عطوشي، مهدي تهرات، سعيد حمسل، كريم العوضي، رياض الشراحيلي، سعد بقير، صالح العمري، قودوين، ستراندبيرج.

استطاع فريق الهلال تحقيق فوزا مهما على نظيره فريق العين الصاعد من الدوري الدرجة الأولى بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين السبت الماضي على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة. بينما تلقي فريق أبها اول هزيمة له علي يد فريق الشباب بنتيجة هدف دون رد