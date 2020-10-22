الأهلي المصري يستضيف مسؤولي نادي سلتا فيغو الإسباني

استقبل النادي الأهلي المصري الأربعاء وفداً من نادي سلتا فيجو الإسباني لبحث سبل التعاون بين الناديين خلال المرحلة المقبلة.

وضم وفد سلتا فيجو كلا من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية في أفريقيا، ودييجو جارسيا، المسؤول عن برنامج الشركة الراعية، وخوان فوينتس، مفوض الدوري الإسباني لكرة القدم في مصر.

وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء إن اللقاء شهد مباحثات حول تبادل الخبرات بين الناديين.

وأضاف مرتجي أن “سلتا فيجو يمتلك كشافين للمواهب في انحاء العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية الأهلي لقطاع الناشئين، بعد التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين، وخالد بيبو رئيس القطاع، في ضوء أهتمام سلتا فيجو بالمواهب الأفريقية، وبناءً على ذلك كانت الزيارة الأولى للوفد الإسباني للأهلي“.

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من جانبه، أعرب ماركوس ألونسو عن سعادته بوجوده “في ناد كبير مثل الأهلي“، الذي وصفه بأنه “يمتلك تاريخًا عريقًا جعله فريدًا من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، ويضاهي الأندية الأوروبية”.

أما دييجو جارسيا، فقال إن أول زيارة للوفد في أفريقيا للأهلي “لم تكن من فراغ، بل كانت بسبب عراقة هذا النادي”، معربًا عن رغبة ناديه في التعاون المثمر مع الأهلي.

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