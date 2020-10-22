بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والتعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها بعد عصر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020.

تنطلق مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينيتش، 17:05 بتوقيت مصر ، 18:05 بتوقيت السعودية ، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.

يُنقل اللقاء على القناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي “عيسى الحربين”، وستنقل نفس القناة مباراة الأهلي والوحدة لحساب نفس الجولة اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال حل ضيفًا على أبها في افتتاح مباريات اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ونقلت على القناة السعودية الرياضية 1.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون لتعويض الخسارة التي مُني بها في افتتاح المسابقة أمام الفتح بنتيجة 2/1، ويبحث التعاون تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون عن أول ثلاث نقاط، حيث سقط في فخ التعادل أمام الفيصلي في الافتتاح.

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ولدى النصر سلسلة من النتائج المثالية أمام التعاون، حيث واجهه ثلاث مرات خلال عام 2020، جميعهم انتهوا بفوزه، المباراة الأولى انتهت لصالحه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ضمن مباراة كأس السوبر السعودي مطلع شهر يناير، والثانية في الدوري السعودي للمحترفين وانتهت بفوز النصر 4/1 على ملعب التعاون.

أما المباراة الثالثة فقد كانت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا الشهر الماضي في قطر، وتمكن النصر من الفوز بهدف دون رد سجله عبد الرزاق حمدالله، علمًا بأنهما تواجها في كأس السوبر السعودي.

النصر 0-0 التعاون

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة)

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة 2)

تنطلق بعد قليل