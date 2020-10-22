بث مباشر | نتيجة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على أبها، في إحدى مباريات اليوم الخميس 22-10-2020، بالجولة الثانية في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنطلق مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة 15:40 بتوقيت السعودية ، 14:40 بتوقيت مصر ، 12:40 بتوقيت جرينيتش، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

تنقل مباراة الهلال وأبها على القناة السعودية الرياضية الأولى، بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي.

يُدير هذا اللقاء الحكم السعودي “ماجد الشمراني” ويساعده كل من “فهد العمري وإبراهيم الدخيل”، على أن يتولى خالد الجهني مسؤولية الحكم الرابع.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، يبحث الهلال عن تحقيق فوزه الثاني تواليا بعد الاول على الوافد الجديد العين بهدف نظيف.

فيما خسر أبها مباراته الافتتاحية فى الدوري السعودي أمام الشباب بهدف، لكن الخسارة لا تلغي المستوى الجيد الذي ظهر به في ظل الفرص العديدة التي تهيأت له على مدار الشوطين.

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الشوط الاول

فى الدقيقة 36 الثعبان البيروفي “كاريلو” تمكن من تسجيل هدف التقدم للهلال بتصويبة بباطن القدم اليمنى بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من جيوفينكو..

نهاية الشوط الاول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

الشوط الثاني

فى الدقيقة 54 ركلة جزاء لفريق أبها بعد مراجعة تقنية الفار بداعي لمس للكرة باليد داخل المنطقة المحظورة.

فى الدقيقة 55 النجم التونسي “سعد بقير” يسجل هدف التعديل لأبها بتسديد ناجح لركلة الجزاء.

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