يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي، في إحدى مباريات اليوم بالجولة الثانية بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة 15:40 بتوقيت السعودية ، 14:40 بتوقيت مصر ، 12:40 بتوقيت جرينيتش، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

تنقل مباراة الهلال وأبها على القناة السعودية الرياضية الأولى، بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي.

يُدير هذا اللقاء الحكم السعودي “ماجد الشمراني” ويساعده كل من “فهد العمري وإبراهيم الدخيل”، على أن يتولى خالد الجهني مسؤولية الحكم الرابع.

وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، يبحث الهلال عن تحقيق فوزه الثاني تواليا بعد الاول على الوافد الجديد العين بهدف نظيف.

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فيما خسر أبها مباراته الافتتاحية فى الدوري السعودي أمام الشباب بهدف، لكن الخسارة لا تلغي المستوى الجيد الذي ظهر به في ظل الفرص العديدة التي تهيأت له على مدار الشوطين.

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إليكم فيديو أهداف مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

هدف تقدم الهلال “كاريلو”

هدف تعادل أبها من ركلة جزاء “سعد بقير” 1-1

لحظة احتساب ركلة جزاء ابها

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