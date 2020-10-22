بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وأبها في إحدى مباريات اليوم بالجولة الثانية بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة 15:40 بتوقيت السعودية ، 14:40 بتوقيت مصر ، 12:40 بتوقيت جرينيتش، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

تنقل مباراة الهلال وأبها على القناة السعودية الرياضية الأولى، بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي.

يُدير هذا اللقاء الحكم السعودي “ماجد الشمراني” ويساعده كل من “فهد العمري وإبراهيم الدخيل”، على أن يتولى خالد الجهني مسؤولية الحكم الرابع.

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الهلال 1-1 أبها

???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الجولة 2)

???? ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)

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