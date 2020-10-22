بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وأبها في إحدى مباريات اليوم بالجولة الثانية بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تنطلق مباراة الهلال وأبها في تمام الساعة 15:40 بتوقيت السعودية ، 14:40 بتوقيت مصر ، 12:40 بتوقيت جرينيتش، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.
تنقل مباراة الهلال وأبها على القناة السعودية الرياضية الأولى، بصوت المعلق الرياضي حماد العنزي.
يُدير هذا اللقاء الحكم السعودي “ماجد الشمراني” ويساعده كل من “فهد العمري وإبراهيم الدخيل”، على أن يتولى خالد الجهني مسؤولية الحكم الرابع.
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الهلال 1-1 أبها
???? دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الجولة 2)
???? ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)
جارية الآن
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الهلال وأبها في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- ???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لتغطية هذا اللقاء.
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- تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – علي آل بليهي – جانج هيون سو – محمد البريك – ياسر الشهراني – جوستافو كويلار – محمد كنو – جيوفينكو – آندري كاريلو – أحمد أشرف – صالح الشهري.
- تشكيلة أبها اليوم: عبد العالي المحمدي – مهدي تهرات – أمين عطوشي – سعيد حمسل – ساري عمرو – رياض شراحيلي – كريم عواضي – سعد بقير – قودوين – صالح العمري – ستراندبيرج.
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الشوط الأول
- 1″ ???? صافرة بداية المباراة..
- 15″ مرت أول ربع ساعة في اللقاء دون أن تهتز الشباك بالأهداف..
- 16″ سيطرة تامة لفريق الهلال على المباراة دون خطورة حقيقية على المرمى.
- 20″ الهلال يركز هجماته على طرفي الملعب، بتمرير الكرات العرضية، لكن التمركز الصحيح من مدافعي أبها يفسد المحاولات الهلالية.
- 36″ ⚽️ جوووووووووووووووول…الثعبان البيروفي “كاريلو” يتمكن من تسجيل هدف التقدم للهلال بتصويبة بباطن القدم اليمنى بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من جيوفينكو..
- 36″ تصويبة كاريلو ذهبت على أقصى يسار الحارس المغربي “المحمدي”.
- 40″ الإعياء ظاهر على بعض لاعبي الهلال رغم سيطرته على المباراة أغلب الوقت..
- 42″ أبها منكمش في الخطوط الخلفية حتى بعد تسجيل الهلال للهدف الأول..
- 43″ مباراة سيئة للهلال على مستوى دقة التمرير ، الفريق لا يُمرر بشكل صحيح، باستثناء لعبة الهدف، كانت التمريرات دقيقة.
- 44″ واحد من أقل أشواط الهلال منذ زمن بعيد، لا توجد أمور تكتيكية واضحة، سيطرة دون عنوان..
- 45″ دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع
- 46″ صافرة نهاية الشوط الأول
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الشوط الثاني
- 45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني..
- 54″ ركلة جزاء لفريق أبها بعد مراجعة تقنية الفار بداعي لمس للكرة باليد داخل المنطقة المحظورة من كويلار بعد ركلة ركنية نفذت من الجهة اليسرى لمرمى الهلال.
- 55″ ⚽️ جوووووووووووووول…النجم التونسي “سعد بقير” يسجل هدف التعديل لأبها بتسديد ناجح لركلة الجزاء
- 56″ الآن الهلال يعود للاندفاع إلى الأمام ..
- 62″ ???? أول تغيير في صفوف الهلال بنزول “بافيتيمبي جوميز” بدلاً من صالح الشهري..
- 62″ ???? التغيير الثاني في صفوف الهلال بنزول النجم “سالم الدوسري” بدلاً من أحمد أشرف..
- 62″ الآن الهلال اكتمل
- 63″ أوووووووووووه..أول لمسة للجناح الطائر سالم الدوسري بعد تلقيه تمريرة مذهلة من كاريلو .. لكن الدوسري حولها بباطن القدم جوار القائم الأيمن بقليل رغم عدم تعرضه لأي ضغط أو مراقبة من مدافعي أبها.
- 69″ أوووووووووووووه…سعد بقير يتلاعب بمدافعي الهلال وحارس المرمى عبد الله المعيوف بعد أن تصدى المعيوف لتصويبته، ثم يمرر للجميعة الذي سددها بشكل سيء للغاية والمرمى فارغ لتخرج إلى ركنية بعد ارتطامها في جسد أحد المدافعين..
- 70″ المباراة أصحبت أسرع وأجمل الآن، الجميعة يمرر كرة عرضية جميلة يُبعدها البليهي بصعوبة من داخل منطقة الجزاء..
- 71″ ???? تعزيز هجومي جديد في الهلال بنزول “عمر خربين” بدلاً من لاعب الوسط “محمد كنو”.
- 74″ تصووووووويب..جناح أبها الأيسر “ساري عمرو” يراوغ ويصوب من الجهة اليسرى كرة جميلة في الزاوية الضيقة للمرمى، لكن الحارس عبد الله المعيوف يتفطن لها ويمسكها بسهولة.
- 75″ ضغط الهلال مستمر ، مع وجود هجمات خطيرة حقًا من طرف أبها..
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