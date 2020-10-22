شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة إطعام ولاء حافظ تحت الماء لتحقيق أطول غطسه بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينفذ الربان ولاء حافظ بمدينة شرم الشبخ اليوم الخميس المحاولة الثانية لتحقيق رقم قياسى بأطول "غطسه" لمعاق وذلك بعدما حالة أسباب طبيه دون تنفيذ الغطسه أمس كما كان مقررا

ويقضى الدكتور أشرف صبرى الطبيب المرافق الساعة الأولى مع ولاء حافظ تحت الماء ويرتدي ولاء حافظ المصاب بشلل رباعى بدلة مجهزة من ثلاث طبقات الأولى واقية للحرارة والثانية للحفاظ على درجة حرارة الجسم والثالثة بدلة الغطس وفيها سيستم للقسطرة لسحب البول كل فترة واستعمال قرب ماء ساخن بعد مرور ٦ ساعات من النزول للتدفئة بالإضافة إلى تواجد للدكتور أشرف مع الربان ولاء أثناء الاكل والعلاج باستمرار تحت الماء

يذكر أن الربان، البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت.ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس.

وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.

وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية

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