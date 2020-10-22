شكرا لقرائتكم محامي الأهلي: تم توقيع "مخالصة" مالية مع البرازيلي هندريك وأخطرنا فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام عبدربه محامي النادي الاهلي في قضية البرازيلي هندريك هيكلمه لاعب الفريق الأسبق أن هذا الملف تم إغلاقه تماماً قبل عدة أشهر بعدما وقّع الأهلي تسوية مع اللاعب ومحاميه يتم بمقتضاها حصول هندريك على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والتى تُقدّر بـ950 ألف دولار وفقاً لعدة أقساط يقوم النادي بدفعها منذ الإتفاق على التسوية.

وقال هشام عبدربه في تصريحات أنه يتولّى هذا الملف منذ عدة سنوات وتم توقيع "مخالصة" مع اللاعب البرازيلي ومحاميه في شهر يونيو الماضي وتم إرسال هذه التسوية للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" كما قام بإخطار الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتسوية ليتم إغلاق هذا الملف تماماً.

Advertisements

وكشف عبدربه النقاب عن قيامه بسحب الإستئناف الذي كان ينوي التقدم به للمحكمة الرياضية قبل عدة أشهر بسبب الوصول لإتفاق مع هندريك ومحاميه ، مؤكداً أنه لا داعي للقلق أو إثارة هذه الأزمة حالياً أو الحديث عن تعرض الاهلي لعقوبة خصم نقاط لأن الأمر تم إغلاقه في ظل التنسيق الذى تم بينه وبين مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الماضية ويقضي بضرورة إنهاء الأزمة مع هندريك ومنحه حقوقه خاصة وأن الاهلي ليحرص دائماًعلى دفع مستحقات أي شخص أو جهة.

وكان مسئولو الأهلى قد أتفقوا مع البرازيلى هندريك على تسديد مستحقاته المتأخرة بعد إنهاء الأزمة التى نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلى، والذى صعد الأزمة للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم بتغريم الأهلى ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلى فقط.

وانضم هندريك للأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجاناً بعد استغناء النادى الأحمر عن خدماته.