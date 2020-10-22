شكرا لقرائتكم الزمالك: لم تصلنا مخاطبات رسمية بتأجيل مباراة الرجاء.. ولم نعلن موافقتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في نادي الزمالك تدوينة علي صفحته الرسمية بموقع التدوينات " تويتر " يؤكد خلالها عدم وصول أي مخاطبات رسمية للزمالك من الاتحاد الافريقي بشان تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر لها السبت المقبل، وسط تكهنات قوية بصدور قرار بتأجيل المباراة الي 31 أكتوبر الجارى بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.

وكتب امير علي صفحته : حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسئول من الاتحاد الافريقي بشكل رسمي أو ودي بشأن تأجيل مباراة الرجاء والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة لسنا طرف في تأكيد أو تغيير ميعاد ومستعدين لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقاً للوائح نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة



أمير مرتضى منصور

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وتنتظر إدارة الكرة والجهاز الفني في الزمالك قرار رسمي من الكاف لمعرفة هل سيتم تأجيل المباراة ام سيتم اعتماد إقامة المباراة في موعدها مع تأهل الزمالك للمباراة النهائية للبطولة ، واعتبار الرجاء منسحبا في حالة عدم وصوله القاهرة وخوض المباراة.

من ناحية أخرى كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كواليس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة الزمالك: "تواصلت مع هانى أبو ريدة وتواصلت مع مسئولين فى الكاف وأكدوا أنهم أرسلوا لجنة طبية لمتابعة حالة لاعبى الرجاء وتأكدوا من وجود 8 لاعبين فى الحجر الصحي".

تابع رئيس الزمالك: طلبت تأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان الرد أن اللائحة 16 لاعبا تلعب أكتر من 16 لاعبا تتأجل، وولادنا مستعدين يلعبوا والجميع على درجة عالية من التركيز.

وأضاف مرتضى منصور: "وجهنا رسالة للعالم كله أننا نادى متحضر بعد الموافقة على تأجيل مباراة الرجاء، وتفوقنا على الرجاء فى وجود لاعبيه الأساسيين بالمغرب رغم أننا لعبنا فى غياب عدد كبير من لاعبينا الأساسيين".