شكرا لقرائتكم كيف تعاملت الجهات المنظمة للمسابقات حول العالم مع حالات "كورونا" ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختلف تعامل الجهات المنظمة لمسابقات كرة القدم القارية والمحلية مع حالات فيروس كورونا التي ما زالت تجتاح أندية ومنتخبات اللعبة حول العالم، إذ أصرت بعضها على الإبقاء على موعد المباريات فيمل لجأ آخرون إلى تأجيل أو إلغاء تلك المباريات.

وعلى الرغم من إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لائحة خاصة للتعامل مع الفيروس المنتشر إلا أن الجهات المنظمة تباينت في قراراتها بين إكمال اللقاء والذهاب للدور التالي أو إلغائه.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعد نادي الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا الحالية لعدم قدرته على إكمال نصاب اللاعبين المستدعين لمباراة الفريق أمام شباب أهلي دبي الإماراتي في دور المجموعات، بعد إصابة أغلب اللاعبين بالفيروس وإجبارهم بالبقاء في الحجر الطبي، ليتأهل الأخير بدلاً منه حينها.

مدرب الهلال أثناء انتظاره القرار النهائي قبل مباراة الفريق مع شباب أهلي دبي

وفي البطولات الأوروبية، فشل ليتون أوريينت في استدعاء لاعبيه لمباراة الفريق أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية، بسبب اجتياح فيروس كورونا للنادي، ليصدر قراراً أولياً بتأجيل اللقاء قبل أن يعقبه آخر بإعلان "السبيرز" متأهلاً للدور التالي وفائزاً بنتيجة 3 - صفر، وبالتالي إقصاء ليتون أوريينت.

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من ملعب "أليانز" الخاص بيوفنتوس قبل مواجهة نابولي التي لم تقام

ومن أشهر الحالات التي تسبب بها الفيروس، هو لقاء القمة بين يوفنتوس ونابولي الإيطاليين، عندما فشل الأخير في السفر إلى تورينو لملاقاة مضيفه الذي حضر إلى الملعب، بعد منعه من قبل السلطات الصحية المحلية، لتقوم الرابطة بإصدار قرار بعد الحادثة بأسبوع معلنة فوز المضيف 3 - صفر، وخصم نقطة واحدة من نابولي.

وخلال الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، سافر شاختار دونتسك الأوكراني بعدد 20 لاعباً فقط، وغياب 13، قبل مواجهته أمام ريال مدريد الإسباني في أولى أدوار المجموعة، دون لجوء الضيوف إلى طلب التأجيل أو الإلغاء، ما سيحتم عليه خوض المباراة.

احتج فلامنغو على إقامة مباراته مع بالميراس قبل خوضها

وسبق لنادي فلامنغو البرازيلي طلب تأجيل مباراة فريقه الدورية أمام بالميراس والتي حظيت بموافقة من محكمة محلية، إلا أن الرابطة والاتحاد المحليين لم يعيراه أي اهتمام ويقام اللقاء وينتهي بالتعادل، على الرغم من إصابة 5 لاعبين بكورونا حينها.

فاز الزمالك ذهابا بهدف دون رد

ويعيش الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي وضعاً مشابهاً في الوقت الراهن، فبعد فوز الزمالك على مضيفه ذهاباً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كشفت المسحات الطبية إصابة 6 لاعبين من الرجاء بفيروس كورونا ما دعا النادي المغربي إلى المطالبة بتأجيل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السبت المقبل، في انتظار قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة لقدم للفصل في الجدال.