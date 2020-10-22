شكرا لقرائتكم ليفربول يتغلب على أياكس بهدف عكسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قادت النيران الصديقة فريق ليفربول الإنجليزي للإفلات من كمين مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بعدما تغلب عليه 1 - صفر يوم الأربعاء في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز أتالانتا الإيطالي 4 - صفر على مضيفه ميتييلاند الدنماركي.

وتصدر أتالانتا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ليفربول، فيما ظل أياكس وميتييلاند بلا رصيد من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

واستهل ليفربول مسيرته هذا الموسم في البطولة، التي توج بها 6 مرات، بفوز صعب 1 - صفر على أياكس أمستردام، حيث جاء الهدف الوحيد عن طريق الأرجنتيني نيكولاس تاغليافيكو مدافع الفريق الهولندي، الذي سجل هدفا عكسيا للفريق الإنجليزي في الدقيقة 35.

ورغم الخسارة، كان أياكس ندا حقيقيا لليفربول، وكاد أن يظفر بنقطة التعادل على أقل تقدير لولا رعونة لاعبيه وسوء الحظ الذي صادفهم في أكثر من مناسبة، ليربح ليفربول ثلاث نقاط غالية في بداية مشواره بمرحلة المجموعات.

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بتلك النتيجة، أنهى ليفربول سلسلة عدم الفوز التي عانى منها في مبارياته الثلاث الأخيرة بمختلف المسابقات، عقب خروجه من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام أرسنال بركلات الترجيح مطلع الشهر الحالي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة 2 - 7 أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، ثم التعادل 2 - 2 مع مضيفه أيفرتون في البطولة ذاتها.

وفي المباراة الأخرى، كشر أتالانتا عن أنيابه مبكرا، وأعلن عزمه المنافسة بقوة على الحصول على إحدى بطاقتي التأهل للأدوار الإقصائية عن تلك المجموعة، عقب فوزه الكبير 4 - صفر على مضيفه ميتييلاند.

وافتتح الكولومبي دوفان زاباتا التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميلاه الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، والكولومبي لويس مورييل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36 و42 على الترتيب.

وأنهى الروسي أليكسي ميرانتشوك مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لأتالانتا في الدقيقة 89.

ويأتي هذا الفوز، ليصالح به أتالانتا جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته القاسية 1 - 4 أمام مضيفه نابولي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، والتي جاءت بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة المحلية.