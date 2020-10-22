زى النهاردة.. صفوت عبد الحليم يسجل أول أهدافه مع الأهلى فى شباك دمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 1972 سجل الراحل صفوت عبدالحليم باكورة أهدافه فى الدورى، وقاد الأهلي للفوز على ضيفه دمياط بهدفين مقابل هدف باستاد القاهرة، سجل صفوت هدفي الأهلي، وسجل حسن جبر لاعب الأهلي السابق هدف تذليل الفارق لدمياط.
صفوت عبد الحليم، أو "المايسترو الصغير"، قائد فريق الأهلى حقبة السبعينيات (ما يُعرف بجيل التلامذة) ولاعب وسط القلعة الحمراء الأسبق شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر رسميا أمام الطيران فى افتتاحية موسم 1972/1973، وحقق مع الأهلى بطولة الدورى 6 مرات، وكأس مصر مرتين.
خاض عبد الحليم 148 مباراة مع الشياطين الحمر سجل خلالها 6 أهداف فقط، على الرغم من بدايته كمهاجم، منها هدف فى شباك عادل المأمور حارس الزمالك.
اعتزل نجم الأهلي المخضرم فى نهاية موسم 1980/1981، وكان القائد الراحل قد احترف خلال مسيرته الكروية فترة فى لبنان فى النصف الأول من السبعينات.
بعد الاعتزال اتجه صفوت عبد الحليم للعمل التدريبى فشغل منصب مدرب الفريق الأول للأهلى مع المدير الفنى شوقى عبد الشافي، وتوجا بلقب كأس مصر 1991.
ورحل صفوت عبد الحليم عن عالمنا فى نهاية سبتمبر 2018، عن عمر يناهز 67 عاما إثر حريق شب فى منزله.
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