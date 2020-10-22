شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد مواصلة دعم الأندية الجماهيرية والشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ما تحقق هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاثة الذين يمثلون مصر فى البطولات الأفريقية، مشيرا إلى دور الحكومة فى عودة النشاط الرياضى فى ظل جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى كبير على منتخب مصر الأول الذى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة، والمنتخب الأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد صبحى دعمه الكبير واللامحدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من أى أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية.

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وأشار صبحى إلى أن الوزارة ستقف بجانب الأندية الثلاثة الأهلي، والزمالك وبيراميدز التى تقترب بشدة من الوصول لنهائى بطولتى دورى أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية، بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية وفوز مستحق فى الجولة الاولى من مباريات نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا للأهلى والزمالك، وبيراميدز فى الذى يمثل مصر فى الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه أشرف صبحى الشكر لمجالس إدارات الأندية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية على الظهور بشكل يناسب تاريخ مصر الكروى فى افريقيا، موضحا أن الأهلى والزمالك هما بالفعل قطبا كرة القدم فى أفريقيا والوطن العربي.

يذكر أن الأهلى قد حسم مباراة الذهاب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بنتيجة 0/2، وفاز الزمالك فى نفس الدور خارج ملعبه أيضا بنتيجة 0/1، وحقق بيراميدز إنجازا تاريخيا بصعوده لنهائى بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على حوريا كوناكرى 0/2.