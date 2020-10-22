شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعالج أزمة إهدار الفرص فى الأهلي قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، فقرة فى تدريبات الفريق الأخيرة لحل أزمة إهدار الفرص وعدم التركيز أمام مرمى المنافس، وهى الأزمة التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية وظهرت بوضوح فى مباراة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت الماضى بالمغرب والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وحرص موسيمانى على التحدث مع لاعبى الفريق عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم واستغلال الفرص التى تُتاح لهم بعدما أهدر حسين الشحات وأجاى ومروان محسن عدة فرص فى لقاء بطل المغرب الأخير، وطالب المدير الفنى لاعبيه بالاستعداد الجيد لمباراة العودة غداً أمام الوداد باستاد القاهرة والذى يتطلع الاهلى فيه لحسم التأهل بشكل رسمى لنهائى البطولة الأفريقية.

على صعيد متصل، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى لم يحسم التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بالرغم من النتيجة الإيجابية التى حققها خارج ملعبه على حساب الوداد والفوز بهدفين دون رد فى ذهاب نصف النهائي، وطالب شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت إف إم"، الأهلى بالتعلم من درس ريال مدريد الذى تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام شاختار الأوكرانى بدورى أبطال أوروبا، وسقط على ملعبه سان ستيفانو، خاصة أن المباريات تقام بدون حضور جماهيرى، وهو ما لا يجعل هناك تفوقاً لأى فريق عن الآخر، والفرصة متساوية بين الجميع، نظرا لأن كل فريق يفقد قوة الجمهور.