شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محطات احترافية فى حياة الكابيتانو حسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مشوار حسام غالى، لاعب الأهلي والمنتخب الوطنى السابق ومدير الكرة بنادى الجونة، العديد من اللمحات والمحطات المهمة حيث قضى الكابيتانو أكثر من نصف عمره فى مجال كرة القدم بدأها بنادى بيلا بكفر الشيخ وأنهاها فى الأهلي، متخذا عدة محطات فى مشواره ما بين فينورد الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وديربي كاونتي الإنجليزي والنصر السعودى وليرس البلجيكي، ونلقى الضوء في التقرير التالى علي مشوار الكابيتانو الاحترافى خارج مصر:

فينورد الهولندى

لفت حسام غالى أنظار مسئولى نادي فينورد الهولندى فى يناير من 2003، بعدما شارك اللاعب فى دورة ودية مع المنتخب الأولمبى كانت تضم منتخبات البرازيل، والتشيك، واليابان، وقدم مستوى لافتًا جعل مسؤولو فينورد يرغبون فى التعاقد معه بشدة، إلا أن إدارة الأهلى رفضت احتراف حسام غالى فى منتصف الموسم، ليرحل الي هولندا في نهاية الموسم.

شارك حسام غالي فى 55 مباراة مع فيينورد خلال موسمين ونصف أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.



حسام غالي مع فيينورد

توتنهام الإنجليزى

أثبت حسام غالى مع فينورد أنه لاعب من طراز خاص، لذا حظى باهتمام كل من أرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يسارع الأخير لإتمام الصفقة خلال يناير من 2006، ومضى اللاعب على عقد يمتد إلى أربعة مواسم ونصف الموسم.

أحرز غالى هدفه الأول بقميص توتنهام فى الـ19 أكتوبر عام 2006 ضد بشكتاش فى كأس الاتحاد الأوروبى، بينما كان أبرز أهدافه مع النادى اللندنى فى الـ11 من مارس 2007 خلال مباراة الديربى أمام تشيلسى بكأس الاتحاد الإنجليزى.



حسام غالي في توتنهام

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ديربي كاونتى الإنجليزي

انتقل حسام غالى إلى ديربى كاونتى الإنجليزى لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة فى يناير عام 2008، وتدرب هناك مع الإنجليزى بول جويل، وذلك عقب أزمته الشهيرة مع مارتن يول المدير الفني للفريق والقاء بقميص النادي علي أرض الملعب فى إحدى المباريات.

شارك اللاعب مع ديربى كاونتى فى الـ16 مباراة، ولكن لم يتمكن النادى من الحفاظ على الاستمرار فى الدورى الإنجليزى وهبط إلى دورى الدرجة الأولى.



حسام غالي مع ديربي كاونتي

النصر السعودى

انتقل حسام غالى إلى النصر السعودى فى يناير عام 2009 لمدة موسم ونصف الموسم، كما عاد اللاعب إلى ارتداء قميص النادى السعودى مرة أخرى فى عام 2017 لمدة 6 أشهر، وتمكن حسام غالى مع النصر من المشاركة فى 26 مباراة، وأحرز هدفًا وحيدًا، قبل أن يقرر العودة إلى الأهلى عقب كل تجربة له مع النادى السعودي.

وتعرض حسام غالى لأزمة كبيرة كادت تهدد بتعرضه لإيقاف طويل الأجل، بعدما تم اتهامه بتعاطى المنشطات عقب مباراة النصر السعودى أمام الهلال فى كأس ولى العهد، إلا أن «الكابيتانو» تمكن من تخطى هذه المشكلة، عندما قرر إرسال العينة إلى معمل آخر تابع للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والذى أكد براءة غالي، وأنه لم يتناول أى مواد محظورة.



حسام غالي مع النصر السعودي

لييرس البلجيكي

قضى حسام غالي مع لييرس البلجيكي موسمًا واحدًا بداية من يوليو 2013، وتمكن من المشاركة في 32 مباراة، وأحرز هدفًا وحيدًا، وصنع 4 أهداف.