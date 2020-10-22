الامارات | "العودة إلى جزيرة النزال" تشد الأنظار غدا بنزال محمدوف وجايتجي في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "العودة إلى جزيرة النزال" تشد الأنظار غدا بنزال محمدوف وجايتجي في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز أنظار عشاق منافسات "العودة إلى جزيرة النزال" غدا على النزال المرتقب بين الأسطورة العالمي، بطل الوزن الخفيف الروسي نورمحمدوف ضد الأميركي جايتجي، والتي ستشهد عودة النجم المفضل لمشجعي "يو إف سي" محمدوف إلى حلبة النزال بعد فوزه في سبتمبر الماضي في أبوظبي، ليدافع عن لقبه الذي لم يخسره منذ دخول الحلبة أمام جستن جايتجي، في نزالٍ يعتبره الكثيرون النزال الأبرز لهذا العام.

في جانب آخر مؤسسة أعلنت أبوظبي للإعلام عن بث مجريات النزال المرتقب الأقوى لهذا العام حصريا عبر تطبيق "UFC Arabia" في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات. وأكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنّ فعاليات منافسات "العودة إلى جزيرة النزال" ترسخ مكانة العاصمة الرائدة كمنصةٍ عالمية لاستضافة أبرز الرياضيين ومقاتلي "يو إف سي" لإخراج مواهبهم في حلبة النزال، حيث استضافت جزيرة ياس في أبوظبي مؤخراً بطولة "يو إف سي ليلة القتال: أورتيجا ضد كوريان زومبي" بمشاركة مقاتلين محترفين من 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

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وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي حسن الشيبة: "حققت جزيرة النزال ومنطقتها الآمنة نجاحاً كبيرا، خاصةً مع استقطابها أنظار الجماهير من مختلف أرجاء العالم لتشجيع الرياضيين من أكثر من 30 دولةٍ للمشاركة في المنافسات في أبوظبي. ومن النجاحات التي نفخر بتسجيلها أيضاً في الإمارة بروز الفائزين من 18 دولة، في مؤشرٍ قويٍ على المكانة المتقدمة التي تحظى بها (يو إف سي) بين الرياضيين الساعين لإبراز قدراتهم القتالية ومواهبهم وإمكانياتهم الرياضية أمام العالم أجمع انطلاقاً من حلبة النزال في أبوظبي".

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