تعرف على تشكيلة الأهلى المتوقعة أمام الوداد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مواجهة قوية أمام الوداد المغربى المقررة الجمعة، في إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا. ويبحث الأهلى عن حسم التأهل للنهائى بعدما حسم مباراة الذهاب بهدفين للاشىء، وينتظر أن يلعب الأهلى المباراة بالقوة الضاربة المتمثلة فى محمد الشناوى حارس المرمى وأمامه الرباعى على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى، وفى وسط الملعب أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ، وحسين الشحات، و جونيور أجاى ومروان محسن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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