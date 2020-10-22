شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد يخوض أول اختبار رسمى مع بهلا في الدوري العماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض عبدالناصر محمد، المدير الفنى لفريق بهلا العماني، أول مباراة رسمية له في الدورى العماني الجمعة، في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت عمان أمام فريق مرباط بعد عودة الدورى العمانى للإستنئاف من جديد بعد التوقف بسبب جانحة كورونا.
ويسعى الجهاز الفنى بقيادة عبدالناصر ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام وووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى إلى عبور هذه المباراة الصعبة وحصد نقاطها الثلاثة لضمان بقاء الفريق في الدورى الممتاز «عمانتل» في الموسم الجديد.
وكان الجهاز الفنى قد نجح في وضع يده على نقاط القوة والضعف في فريق بهلا من خلال التدريبات خلال الفترة الماضية، كما أنه نجح في تطوير أداء الفريق بصورة كبيرة نالت استحسان ورضا مسؤلى مجلس الإدارة والذين وعدوه بتنفيذ كافه مطالبة في الموسم المقبل من حيث الصفقات الجديدة التي سيتم ضمها في الميركاتو الصيفى الحالى.
وسيفتقد الجهاز الفنى جهود المحترف المصرى أحمد قطاوى لاعب الفريق بسبب الإصابة التي يعانى منها في العضلة الأمامية حيث يرفض عبدالناصر محمد المدير الفنى الدفع باللاعب لتجنب تفاقم الإصابة رغم أنه من العناصر الأساسية في الفريق لضمان وجوده في مباراة عمان يوم الأربعاء .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,883
-
تعافي
98,516
-
وفيات
6,155
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالناصر محمد يخوض أول اختبار رسمى مع بهلا في الدوري العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.