شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد يخوض أول اختبار رسمى مع بهلا في الدوري العماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض عبدالناصر محمد، المدير الفنى لفريق بهلا العماني، أول مباراة رسمية له في الدورى العماني الجمعة، في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت عمان أمام فريق مرباط بعد عودة الدورى العمانى للإستنئاف من جديد بعد التوقف بسبب جانحة كورونا.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة عبدالناصر ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام وووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى إلى عبور هذه المباراة الصعبة وحصد نقاطها الثلاثة لضمان بقاء الفريق في الدورى الممتاز «عمانتل» في الموسم الجديد.



وكان الجهاز الفنى قد نجح في وضع يده على نقاط القوة والضعف في فريق بهلا من خلال التدريبات خلال الفترة الماضية، كما أنه نجح في تطوير أداء الفريق بصورة كبيرة نالت استحسان ورضا مسؤلى مجلس الإدارة والذين وعدوه بتنفيذ كافه مطالبة في الموسم المقبل من حيث الصفقات الجديدة التي سيتم ضمها في الميركاتو الصيفى الحالى.



وسيفتقد الجهاز الفنى جهود المحترف المصرى أحمد قطاوى لاعب الفريق بسبب الإصابة التي يعانى منها في العضلة الأمامية حيث يرفض عبدالناصر محمد المدير الفنى الدفع باللاعب لتجنب تفاقم الإصابة رغم أنه من العناصر الأساسية في الفريق لضمان وجوده في مباراة عمان يوم الأربعاء .