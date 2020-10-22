شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل. ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون. وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني). وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل «فيفا» على أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهتي توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.