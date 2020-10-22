شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الإسباني يشيد بنجاح الحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بنجاح الطواقم التحكيمية التي قادت مباريات الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وقدم تريساكو، شكره للحكام على ما قدموه خلال المباريات الماضية في افتتاحية دوري المحترفين، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الأول للموسم الرياضي 2020-2021 مع حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور السويسري مانويل نافارو مدير دائرة الحكام .



ووفقا لجريدة الرياضية السعودية، شهد الاجتماع استعراض عدد من الحالات التحكيمية المتنوعة التي شهدتها مباريات الجولة الأولى والتي تأتي ضمن أجندة الاجتماعات الدورية.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً بعد نهاية كل جولة لمناقشة أبرز الحالات التحكيمية وإعطاء ملاحظتها للحكام،وشهدت الجولة الأولى من دوري المحترفين إدارة طواقم تحكيم سعودية لجميع المباريات للمرة الأولى منذ عامين.