شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل في ١١ مركز شباب في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لجنة متابعة تضم هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، ومحمد محمدي من العاملين بالإدارة، لمتابعة مراكز الشباب بإدارات شبرا الخيمة، والقناطر الخيرية وطوخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم.

وشملت المتابعة مراكز شباب ( شبرا البلد، دمنهور شبرا، الشرقاوية والفرنوانى، ابو المنجا) التابعة لإدارة شباب شبرا الخيمة ، ومراكز شباب ( باسوس، شلقان، عزبة الوقف، البرادعة، بهادة، اجهور الصغرى )التابعة لإدارة شباب القناطر الخيرية ، ومركز شباب العمار الكبرى التابع لإدارة شباب طوخ.

وتبينت اللجنة من التزام المراكز والعاملين ومراعى فيها الاهتمام بالنظافة للملاعب والمقرات الادارية وصالات االياقة البدنية والتدريب ، كما تلاحظ ايضا وجود عمليات انشائية تتم بنظام الاستثمار فى مركز شبرا البلد والبرادعة وباسوس .

ووجهت اللجنة بضرورة استكمال تفعيل لوحات الاعلانات والتي ينقصها بعض العناصر الواجب عرضها بها.