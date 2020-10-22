شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون السعودي يدعم صفوفه بنواف الصبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي التعاون السعودي مع نواف الصبحي، مدافع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم سابقًا، لمدة ثلاثة أعوام، حتى 2023، وفع اللاعب عقداً في مقر النادي، في حضور وكيل أعماله.

ولعب هشام العريني وكيل اللاعب دورًا كبيرًا في إتمام صفقة الصبحي بعد تقريب وجهات النظر بين المفاوض التعاوني السابق محمد القاسم، رئيس النادي المستقيل، الذي قاد المفاوضات مع اللاعب، وناديه، قبل الاتفاق على الانتقال النهائي.

وذكرت تقارير أن التعاون، برئاسة علي الشايعي، دفع للفيحاء قيمة المدة المتبقية من عقد اللاعب الذي خاض عدة تجارب سابقة مع أندية الفيحاء و نجران والقادسية.