الصفحة الرسمية لأستون فيلا تنشر صورة تريزيجية و تثير الجدل بين المعلقين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصفحة الرسمية لنادي استون فيلا صورة للاعبها المصري محمود تريزيجية مبتسماً خلال أحد التدريبات الصباحية، وعلقت على الصورة باللغة العربية «ضحكته دي بتقول في حوار طويل» . وتفاعل رواد السوشيال مديا سريعاً مع الصورة حيث تمني الكثيرون التوفيق له مع النادي الذي ينافس حالياً على لقب البرميرليج والبعض توقع له الانتقال لأحد الأندية الكبري الفترة المقبلة، فيما أبدي بعض المعلقين استغرابهم من كتابة التعليق باللغة العربية، فمنهم من قال ان أدمن الصفحة من شبرا، ومنهم من قال أنه يسكن في العباسية، «أحد ضواحي القاهرة» لاستخدامه اللغة العامية في التعليق على الصورة . ويعتبر هذا التعليق أغنية من أغانى المطرب المصري هيثم شاكر . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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