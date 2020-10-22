شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يتراجع مركزًا واحداً في تصنيف «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر أكتوبر، حيث حل في المركز 67 عالمياً، والسادس آسيوياً وعربياً، والثاني خليجياً.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف الذي أصدره «فيفا» الخميس، فيما حل فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثاً وإنجلترا رابعاً والبرتغال خامساً.

وعلى مستوى قارة آسيا، احتل المنتخب الياباني الصدارة بقدومه في المركز 27 عالمياً، وبعده إيران في المركز 29، ثم كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، ثم الأخضر في المركز 67.

يذكر أن الأخضر حصد 1351 نقطة، متراجعاً مركز واحد في التصنيف الحالي، بعد حصوله على المركز 66 خلال شهر سبتمبر الماضي.