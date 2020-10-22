شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي ٢٠٠٣» يفوز على الترسانة بهدف وديًّا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، على ضيفه الترسانة بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

سيطر التعادل على مجريات المباراة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح عبد الجواد عبد الرحمن في تسجيل هدف الفوز للأهلي.وتأتي المباراة ضمن استعدادات فريق ٢٠٠٣، بقيادة مديره الفني محمد شرف، للموسم الجديد من بطولة الجمهورية.



وكان فريق 2003 بالأهلي قد خاض معسكرًا مغلقًا في الإسماعيلية الأسبوع الماضي، ونجح خلاله في تحقيق الفوز خلال ٣ مباريات ودية.