شكرا لقرائتكم سامي الشيشيني يوقع عقود تدريب أسوان السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد سيصل إلى أسوان السبت المقبل من أجل توقيع العقود لتولى مسئولية الفريق فنيا بعد إقالة أحمد كشرى مدرب الفريق السابق، وذلك بعد الاتفاق بشكل شفوي.

وأضاف أمين فى تصريحات لـ "الخليج 365" أن الشيشينى سيصطحب معه أمير عبدالعزيز في منصب المدرب العام، على أن يكون باقي أعضاء الجهاز المعاون من أسوان، بعدما رحل كل من المدرب العام ومدرب الأحمال وطبيب الفريق مع كشرى.

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وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد جلسة مشتركة مع لجنة الكرة، تعيين سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021، وأكد مجلس إدارة نادى أسوان بأن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.

من جانبه، عبر سامى الشيشينى عن تقديره لإسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة نادى أسوان مشيرا إلى أنه سيبذل الجهود المخلصة ليكون على مستوى المسئولية ويحقق طموحات نادى أسوان ويساهم فى سعادة جماهيره. ومن المقرر أن يقود أحمد مصطفى بيبو فريق أسوان في آخر مبارياته بالدورى أمام الإتحاد السكندرى، على أن يتولى الشيشينى المسئولية بشكل كامل عقب تلك المباراة.

وبعد تلقيه عدداً من العروض، قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان بعد إجتماع مشترك مع لجنة الكرة إستمر عدة ساعات مساء أمس الثلاثاء توجيه الشكر لأحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى السابق لفريق الكرة عن المرحلة التى قضاها مع فريق الكرة الأول، وأكد نادى أسوان الرياضى على أن كل الشواهد التاريخية تثبت وتؤكد بأن نادى أسوان على مدار تاريخه كان الأختيار الأول لكثير من المديرين الفنيين الذين عملوا بالنادى.