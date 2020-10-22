تقرير.. كيف سيبدأ الوداد مواجهة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدخل الوداد البيضاوي المغربي مباراة الأهلي وليس أمامه سوى فرصة الفوز وبفارق ثلاثة أهداف دون رد من أجل الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام بالقاهرة في السادس من نوفمبر المقبل.

الوداد في لقاء الذهاب والذي أقيم مساء يوم السبت الماضي خسره بهدفين دون رد بعدما افتتح محمد مجدي "أفشة" النتيجة مبكرًا مستغلاً خطأ يحيى جبران إلى جانب تسجيل النجم التونسي علي معلول الهدف الثاني من ضربة جزاء.

بطل المغرب عانى كثيرًا أمام الأهلي فالبداية كانت بغياب صلاح الدين السعيدي بسبب إصابته بفيروس كورونا، ثم جاء القرار الفني بقيادة المدرب أنخيل جاموندي باستبعاد الثنائي الدفاعي أشرف داري والإيفواري الشيخ كومارا من التشكيل الأساسي، الأمر الذي جعل المدرب الأرجنتيني يضطر للاعتماد على لاعب الوسط يحيى جبران في مركز المدافع.

وقبل مباراة الغد.. يستعرض "الخليج 365" كيف سيبدأ الوداد مباراته ضد الأهلي؟..

- كومارا أساسيًا:

في الشوط الثاني من لقاء الأهلي والوداد اعتمد جاموندي على الشيخ كومارا نظرًا لسوء الوضع الدفاعي في الفريق المغربي أمام الأهلي.

المباراة الماضية كان التفكير قبل بداية اللقاء الدفع بالثنائي أشرف داري والشيخ كومارا إلا أن جاموندي عدّل من قراره خاصة أن الثنائي لم يشاركان لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ووفقًا لتقارير صحفية مغربية يأتي من أبرزهم صحيفتي "المنتخب" و"LE 360"، فإن جاموندي سيقرر الدفع بكومارا أمام الأهلي ليكون في قيادة الدفاع بدلاً من يحيى جبران.

ويعتبر الشيخ كومارا أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الوداد حيث كان له دورًا بارزًا في وصول عملاق المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية قبل الخسارة من الترجي التونسي.

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- عودة الهداف:

التغيير الثاني والأقرب في تشكيل الوداد وفقًا للتقارير المغربية وهو الدفع بالمهاجم الكونغولي كازادي كاسينجو لقيادة الهجوم بدلاً من الإيفواري جباجبو ماجبي والذي شارك أساسيًا في مباراة الذهاب.

وسيكون جباجبو ماجبي على مقاعد البدلاء في مباراة الغد على أن يتم الدفع بكاسينجو لقيادة الهجوم بعدما لعب بديلاً في مباراة الذهاب.

ويُعد كاسينجو أحد أهم أوراق فريق الوداد في الموسم الحالي من خلال مشاركته في 23 مباراة سواء كانت محلية أو قارية ليسجل عشرة أهداف إلى جانب صناعته خمسة أهداف حاسمة.

ومن المتوقع أن يواجه الوداد نظيره الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: صلاح الدين نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط الدفاعي: يحيى جبران / إبراهيم النقاش - أيمن الحسوني.

خط الوسط الهجومي:بديع أووك - وليد الكرتي - إسماعيل الحداد.

خط الهجوم: كازادي كاسينجو.