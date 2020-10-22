غزل المحلة: الأهلي لم يفاوضنا لضم حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إن الأهلي لم يطلب ضم حسام حسن مهاجم الفريق ومنتخب مصر للشباب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر": "عدنا لمكانتنا الطبيعية في الدوري المصري الممتاز".

وبسؤاله عن اهتمام الأهلي بضم حسام حسن مهاجم الفريق، قال: "لم يحدث أي اتصال بيني وبين أي مسئول من إدارة النادي الأهلي".

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وأضاف: "ما يثار حول اهتمام الأهلي بضم اللاعب لا أساس له من الصحة".

وعن ضم محمد فخري، قال: "ملف التعاقدات مع الجهاز الفني للنادي بقيادة خالد عيد، هو الموكل بضم من سيحتاجهم الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وعن تطوير ملعب غزل المحلة، قال: "هناك اهتمام بالفعل لتطوير الملعب الخاص بنا ورفع كفاءة الاستاد للظهور بشكل جيد خلال مباريات الدوري المصري".

جدير بالذكر أن غزل المحلة نجح في خطف بطاقة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 20/21 رفقة كل من سيراميكا والبنك الأهلي.