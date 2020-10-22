ماذا حقق الأهلي قبل مواجهة الوداد أمام الأندية المغربية بمصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يدخل الأهلي لقاء الوداد والمقرر له مساء غد الجمعة في إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو على بُعد خطوات من الوصول للنهائي القاري بعد فوزه الثمين بالذهاب على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بهدفين دون رد.

الأهلي بنتيجة الذهاب أصبح لا يكفيه سوى التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل حجز بطاقة العبور للمباراة النهائية، في المقابل ليس أمام الوداد سوى تحقيق الفوز فقط وبشرط أن يكون بفارق ثلاثة أهداف لقلب الطاولة على أصحاب الأرض.

وقبل سهرة الجمعة بين الأهلي والوداد في إياب دور نصف النهائي.. يستعرض "الخليج 365" في السطور التالية ماذا حقق الفريق الأحمر بمصر خلال مواجهاته أمام الأندية المغربية؟:

- بداية بفوز:

بداية الأهلي أمام الأندية المغربية كانت أمام الأولمبيك الرياضي "جمعية الحليب" سابقًا في دور الـ32 من بطل كأس الكؤوس الأفريقية بنسخة 1984.

الأهلي وقتها فاز في القاهرة بلقاء الذهاب بنتيجة (3-1) قبل أن يحقق في الإياب فوزًا جديدًا بهدفين دون رد في بطولة شهدت تتويجه باللقب والذي جاء على حساب كانون ياوندي الكاميروني بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2).

- خسارة من الرجاء:

في عام 1999 كانت بداية الأهلي بمواجهة الرجاء البيضاوي حيث استضاف الفريق الأحمر نظيره المغربي ضمن مباريات مرحلة دور المجموعات.

فريق الرجاء استطاع الفوز على الأهلي في القاهرة بهدف دون رد، لينال الفريق الأحمر خسارته الأولى في مصر أمام الأندية المغربية.

الأهلي في نسخة 2002 عاد من جديد ليواجه الرجاء إلا أن الفريق الأحمر فشل مرة أخرى في تحقيق الفوز من خلال التعادل بنتيجة (3-3) بدور المجموعات.

وفي نسخة 2005 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، استطاع الأهلي أن يحقق فوزه الأول على الرجاء بهدف دون رد جاء بتسديدة قوية من محمد شوقي ضمن مرحلة المجموعات.

- تتويج بالسوبر:

في نسخة 2006 من بطولة السوبر الأفريقي، توّج الأهلي باللقب والذي جاء على حساب فريق الجيش الملكي بركلات الترجيح (4-2).

الأهلي خاض اللقاء باعتباره بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل لعب الجيش الملكي باعتباره بطلاً لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

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وأقيمت المباراة على ملعب "استاد القاهرة" حيث انتهت بالتعادل السلبي ليكون ركلات الترجيح بجانب صاحب الأرض والجمهور.

- هدف مهم:

في نسخة 2014 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية استطاع الأهلي أن يحقق فوزًا صعبًا على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون رد جاء عن طريق عبد الله السعيد ضمن منافسات دور الـ16.

ويعتبر هذا الهدف مهمًا للأهلي حيث انتهى لقاء الإياب بخسارة ممثل مصر بهدفين مقابل هدف حيث سجل هدف الفريق الأحمر أحمد رؤوف في الوقت القاتل من زمن المباراة ليساهم في وصول فريقه لدور المجموعات في بطولة شهدت تتويج عملاق أفريقيا باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

- إقصاء:

في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا من نسخة 2015، ودّع الأهلي المنافسة الأفريقية إثر خروجه على يد فريق المغرب التطواني المغربي بعد الخسارة بركلات الترجيح.

لقاء الذهاب في المغرب حسمه المغرب التطواني بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق محسن ياجور، في المقابل سجل عبد الله السعيد هدف الأهلي في لقاء الإياب ببتروسبورت ليكون ركلات الترجيح في صف بطل المغرب بنتيجة (4-3).

- الوداد لا يعرف الفوز في مصر:

منذ نسخة دوري الأبطال بـ2011 واجه الأهلي منافسه الوداد في تسع مناسبات سابقة بينهم أربع مباريات في مصر حيث لم يستطع الفريق الودادي أن يحقق نتيجة الانتصارات لكن استفاد جيدًا من نتائجه في القاهرة.

البداية كانت في نسخة 2011 بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وعلى ملعب "الكلية الحربية" تعادل الأهلي أمام الوداد بنتيجة (3-3) ليعود ممثل المغرب إلى دياره بنقطة.

وفي نسخة 2016 بدوري أبطال أفريقيا، فشل الأهلي في تحقيق نتيجة الفوز للمباراة الثانية على الوداد بعد التعادل السلبي على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية بمرحلة المجموعات.

لكن في النسخة التالية وتحديدًا في 2017، حقق الأهلي الفوز الأول على الوداد بملعب "برج العرب" بهدفين دون رد جاء عن طريق جونيور أجايي ومؤمن زكريا بدور المجموعات.

وفي نفس النسخة 2017، عاد الأهلي من جديد لمواجهة الوداد في النهائي الأفريقي ليفشل ممثل مصر في تحقيق الفوز بالتعادل بهدف لكل جانب حيث سجل هدف الفريق الأحمر مؤمن زكريا بينما سجل التعادل أشرف بنشرقي لاعب الزمالك حاليًا.