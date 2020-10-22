صبحي: كل الدعم للأهلي والزمالك وبيراميدز حتى نحقق بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ما تحقق هو نتاج عمل وجهد كبير من الاندية الثلاثة الذين يمثلون مصر في البطولات الأفريقية ، مشيرا إلى دور الحكومة في عودة النشاط الرياضي في ظل جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي كبير على منتخب مصر الاول الذي يستعد لتصفيات الامم الافريقية القادمة، والمنتخب الاوليمبي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

وأكد صبحي -في تصريحات اليوم الخميس- دعمه الكبير واللامحدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من اي أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية.

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وأشار إلى ان الوزارة ستقف بجانب الاندية الثلاثة الاهلي، والزمالك، وبيراميدز التي تقترب بشدة من الوصول لنهائي بطولتي دوري ابطال افريقيا، والكونفدرالية الافريقية، بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية وفوز مستحق في الجولة الأولى من مباريات نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا للاهلي والزمالك، و بيراميدز في الذي يمثل مصر في الكونفدرالية الافريقية .

ووجه صبحي الشكر لمجالس إدارات الاندية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال افريقيا، والكونفدرالية على الظهور بشكل يناسب تاريخ مصر الكروي في افريقيا، موضحا ان الاهلي والزمالك هم بالفعل قطبي كرة القدم في افريقيا والوطن العربي.

يذكر ان الأهلى قد حسم مباراة الذهاب فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى بنتيجة 0/2، وفاز الزمالك فى نفس الدور خارج ملعبه أيضا على الرجاء المغربي بنتيجة 0/1، وحقق بيراميدز إنجازا تاريخيا بصعوده لنهائى بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على حوريا كوناكرى 0/2.