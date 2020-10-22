بعد تهديد مرتضى.. بوادر أزمة بسبب الموعد الجديد لمباراة الزمالك والرجاء (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تلوح في الأفق أزمة بين إدارة الزمالك والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب التسريبات الجديدة حول موعد مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر لمصراوي في وقت سابق إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلى نهاية أكتوبر الجاري بسبب تفشي فيروس كوفيد - 19 بين لاعبي الفريق المغربي.

ولكن قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية الناقل الحصري للبطولة أكدت في خبر عاجل صباح اليوم الخميس أن الكاف حدد الأول من نوفمبر موعداً للمباراة أى قبل النهائي المحدد لها السادس من نوفمبر بخمسة أيام.

وأشارت بعض التقارير المغربية أن الكاف يفاضل بين أيام والـ 30 والـ 31 من أكتوبر والأول من نوفمبر لإقامة النهائي ليختار مطلع الشهر القادم وهو الموعد الاسوأ للزمالك حيث يفصله عن موعد نصف النهائي بخمسة أيام فقط.

وهدد مرتضى منصور رئيس الزمالك في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بعدم خوض النهائي في حالة عدم تعديل موعده قائلاً :" مش هلعب ، أنا وافقت على تأجيل الماتش لأجل الظرف اللي بيمر بيه الرجاء وحليت للاتحاد الأفريقي مشكلة فمش معنى كده أنه يحطنى في مشكلة لو موعد النهائي ما اتعدلش وأخلو بتكافؤ الفرص يشوفوا مين اللى هيلعب النهائي".

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ويطلب الزمالك بتأجيل موعد مباراة العودة بين الأهلي والوداد، طرفا نصف النهائي والتي من المقرر أن تقام غداً الجمعة على ستاد القاهرة لتقام في نفس ظروف مواجهته مع الرجاء (قبل مباراته بيوم) وذلك من أجل عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص على أن يمنح الفريق الفريق الأبيض فرصة كافية للاستعداد للنهائي في حالة عدم تأجيل المباراة الأخرى.

فيما أكدت تقارير صحفية، أن "كاف" لا ينوي المساس بموعد المباراة النهائية التي من المقرر أن تقام يوم 6 نوفمبر المقبل.

وكان فريق الرجاء المغربي قد أعلن في وقت سابق عن تعذر سفره لمصر بسبب وجود 8 إصابات بفيروس كورونا بصفوف الفريق، وطلب رسمياً تأجيل المباراة قبل أن يرتفع عدد الإصابات إلي 15 بحسب بيان صادر عن النادي المغربي اليوم الخميس .

وتدخل الكاف لبحث الأزمة وقرر تأجيل المباراة بعد اتفاق الناديين لمدة أسبوع واحد مضيفاً بندا استثنائياً بالسماح بإضافة لاعبين شباب بحد أقصى 3 لاعبين لقائمة أي فريق حال كانت القائمة بها أقل من 20 لاعب.

الجدير بالذكر أن مباراة الرجاء والزمالك التي أقيمت الأحد الماضي على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء انتهت بفوز ممثل مصر بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بنشرقي.