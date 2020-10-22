تصنيف فيفا.. مصر تتراجع للمركز الـ52.. وبلجيكا تحافظ على الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات العالمية، والذي شهد تراجع منتخب مصر عالميًا ليصبح في المركز الـ52، بيما حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، فإن المنتخب المصري تراجع مركزًا واحدًا في الترتيب العالمي ليأتي في المركز الـ52 بدلًا من الـ51 وفقًا لآخر تصنيف صدر في سبتمبر الماضي، بينما حافظ على احتلاله المركز السايع على المستوي الأفريقي.

وحل المنتخب المصري في الترتيب الأفريقي سابعًا خلف كل من منتخب السنغال (21 عالميًا) - تونس (26 عالميًا) - الجزائر (30 عالميًا) - نيجيريا (32 عالميًا) - المغرب (39 عالميًا) - غانا (48 عالميًا).

من ناحية أخرى، حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف، تلاه فرنسا، البرازيل، إنجلترا، البرتغال وإسبانيا التي تقدمت مركزًا لتحل سادسًا.