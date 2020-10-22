منافس الزمالك.. الرجاء يعلن إيجابية 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم الخميس، إن الاختبارات التي خضع لها لاعبو الفريق أثبتت إيجابية 6 حالات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حالات الإصابة إلى 14 لاعبًا في الفريق بالإضافة إلى أحد العاملين.

وأصدر الرجاء بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "توصل نادي الرجاء الرياضي إلى نتائج اختبارات كوفيد-19 التي تم إجراؤها صباح أمس الأربعاء، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري."

وأضاف: "أظهرت النتائج وجود 6 حالات إيجابية لدى اللاعبين، بالإضافة إلى الحالات السابقة ليرتفع العدد إلى 14 حالة مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى حالة واحدة في صفوف الطاقم الإداري للفريق الأول.

Advertisements

وأتم البيان: "سيخضع المصابون للبروتوكول الصحي المعمول به".

وسبق وأعلن الرجاء في بيان رسمي، إصابة 6 لاعبين بين صفوفه عقب مباراة الذهاب أمام الزمالك التي أقيمت على ملعب محمد الخامس وفاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد، بجانب إصابة اثنين آخرين قبل المباراة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب"، إن المصابون هم: سفيان رحيمي، محمود بنحليب، محمد المكعازي، زكريا الوردي، محمد دويك والحارس محمد بوعميرة.

جدير بالذكر أن الرجاء المغربي طالب الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل في ستاد القاهرة.