مصدر لمصراوي: الأهلي يتسلم 100 ألف دولار من الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن ناديه تسلم مبلغ 100 ألف دولار من نادي الصفاقسي التونسي وهيّ قيمة مستحقات النيجيري جونيور أجايي.

وكان النادي الأهلي في عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر قام بتحويل مبلغ 125 ألف دولار بالخطأ لنادي الصفاقسي بدلاً من ليون النيجيري وهيّ قيمة حقوق رعاية اللاعب النيجيري جونيور أجايي.

وبحسب مصدر بالنادي الأهلي لـ"يلا كورة"، فإن نادي الصفاقسي قام بتحويل 100 ألف دولار للنادي الأهلي بعد قيام أنيس بوجلبان بدور بارز في إنهاء هذه الأزمة نظرًا لتمتعه بعلاقة طيبة مع إدارة الناديين.

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نادي الصفاقسي كان قد قام في وقت سابق بتحويل مبلغ 25 ألف دولار للنادي الأهلي، ليكون نادي "عاصمة الجنوب" بذلك قام بتحويل المبلغ بالكامل.

وهدد الأهلي نادي الصفاقسي في أبريل الماضي بشكوى النادي التونسي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إذا لم يتم إرسال المبلغ.

وكان جونيور أجايي انتقل من الصفاقسي للأهلي في صيف انتقالات 2016، حيث يمتد عقده مع الفريق الأحمر حتى صيف 2022.