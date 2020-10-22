بالأسماء.. ٥ لاعبين بالمنتخب الأولمبي على رادار حسام البدري

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأوليمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، وفقًا للتنسيق الكامل مع شوقي غريب.

أوضح، أن أبرز هؤلاء اللاعبين هم: مصطفى محمد وأحمد أبوالفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

أوضح، أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للوجود في قائمة المعسكر المقبل، وأنه سيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي مع باقي العناصر المحلية الأخرى بعد انتهاء كل المباريات.

كما أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل.

ويستعد منتخبنا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون،

شملت القائمة ٥ لاعبين، هم:

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محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا

الإنجليزي)

أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)

أكد محمد بركات أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من "الفيفا" على أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارًا من بداية موعد الأجندة الدولية المقرر لها ٩ نوفمبر المقبل، وحتى ١٧ من الشهر نفسه.. وأضاف أن الجهاز الفني استقر على مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات، وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم، سواء كانت في المسابقات المحلية، أو الخارجية، للإعلان عن هؤلاء اللاعبين، وذلك للاطمئنان على سلامة كل العناصر.