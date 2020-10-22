حسام البدري يعلن قائمة المحترفين في منتخب مصر

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمي المقبل.

يستعد منتخبنا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

شملت القائمة ٥ لاعبين، هم:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

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أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)

أكد الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا على أن ينضموا للمعسكر المغلق

اعتبارًا من بداية موعد الأجندة الدولية، المقرر لها ٩ نوفمبر المقبل وحتى ١٧ من الشهر نفسه.

وأضاف، أن الجهاز الفني استقر على مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات، وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم، سواء كانت في المسابقات المحلية، أو الخارجية، للإعلان عن هؤلاء اللاعبين، وذلك للاطمئنان على سلامة كل العناصر.